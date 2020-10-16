Yemek Anneanne tarifi: Patlıcanlı patatesli yemek tarifi

Anneanne tarifi: Patlıcanlı patatesli yemek tarifi

Yemek

Anneanne tarifi: Patlıcanlı patatesli yemek tarifi

Hem sağlıklı hem pratik hem de lezzetli bir yemek tarifi arıyorsanız size çocukluğunuza götürecek patlıcanlı patatesli yemek tarifini deneyin. Sevdiklerinize hazırlamak için patlıcanlı patatesli yemek tarifi arıyor ya da patlıcanlı patatesli yemek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Patlıcanlı patatesli yemek yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

16 Ekim 2020, Cuma 13:03 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız patlıcanlı patatesli yemek tarifi hem pratik hem de enfes lezzete sahip. Sevdiklerinize hazırlamak için patlıcanlı patatesli yemek tarifi arıyor ya da patlıcanlı patatesli yemek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Patlıcanlı patatesli yemek yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Patlıcanlı patatesli yemek tarifi

Patlıcanlı patatesli yemek malzemeleri

  • 5 patlıcan
  • 2 orta boy kuru soğan
  • 7 diş sarımsak
  • 7-8 sivri biber (birkaç tanesi acı olsun)
  • yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı
  • 2-3 patates
  • 4 orta boy domates (domatesler küçükse 5 adet)
  • Yarım çay bardağı kaynar su
  • Tuz

Patlıcanlı patatesli yemek yapılışı

Patlıcanları alacalı soyup irice küpler halinde doğrayın. Hepsini bir kaba alıp üzerine biraz tuz serperek ovun ve bu halde bir süre bekletin. Soğanı soyup yemeklik doğrayın, sarımsakları soyun, biberleri temizleyip doğrayın. Hepsini zeytinyağıyla beraber yayvan bir tencereye koyarak kavurun. Patatesleri soyup doğrayın, tencereye ilave edip bir süre daha kavurun. Domatesleri soyun, irice küpler halinde doğrayıp tencereye ekleyin. Patlıcanları birkaç kez sudan geçirip tencereye ilave edin. Onları da bir süre kavurduktan sonra kaynamış suyu ekleyin. Bir taşım kaynatıp altını kısın. Tencerenin kapağını kapatıp patatesler pişene kadar pişirin. En son tuzu ilave edin.

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