Gelinim mutfakta lezzetlerinden: Patlıcanlı sac semseği tarifi

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PATLICANLI SAC SEMSEĞİ TARİFİ

Patlıcanlı sac semseği malzemeleri

1 kg un

1/2 kıyma

4 adet patlıcan

2 kuru soğan

1 demet maydanoz

2 kaşık sirke veya limon suyu (hamuru için)

1 su bardağı sadeyağ

Tuz, karabiber

Patlıcanlı sac semseği yapılışı

Kıyma, bir tavada ince doğranmış soğanla kavrulur. Patlıcanda ince ince doğranır kıymanın ardından tavaya eklenir. Maydanoz ince ince doğranır, tuz ve kara biberle birbirine karıştırılır. Hamur, ağzı açık olduğu gibi yoğrulur, küçük mandalina büyüklüğünde bezelere ayrılır, tatlı tabağı büyüklüğünde açılır. Çok ince olmamak kaydıyla yarı tarafına harç konularak diğer tarafı üzerine kapatılır. Kenarı kesilerek yağda iki tarafı pembeleşinceye kadar kızartılır. Peynirli semsek de kıymalısı gibi yapılır. Yalnızca harcına ufalanmış tuzsuz ya da tuzu alınmış peynir, çok ince doğranmış yeşil soğan ve maydanoz, tuz ve pul biber konulur. Bir de tatlı semsek vardır ki, harcına yalnızca ufalanmış tuzsuz peynir konularak yapılır. Bu halde ya şeker balına ve yahut pekmeze batırılarak yenilir.



