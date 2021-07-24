Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Patrick Van Aanholt kimdir?

29 Ağustos 1990 yılında Hollanda'nın güneyinde buluna s-Hertogenbosch'ta dünyaya gelen Patrick van Aanholt, Den Bosch ve PSV altyapılarında forma giydikten sonra 2007 yılında futbolcu fabrikası Chelsea'ye 300 bin euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Büyük umutlarla imza attığı Chelsea'de A takım kadrosunda forma şansı bulamayan Curaçao asıllı sol bek oyuncusu, sırasıyla Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic ve Vitesse Arnhem'a kiralandı.

Maviler, 2007 yılında transfer ettiği van Aanholt'u 2014 yılında 1.9 milyon euro bonservis bedeliyle Sunderland'e gönderdi. Kiralık gittiği her takımda değişilmez isim olan başarılı oyuncu, Sunderland formasıyla yeniden doğdu.

Geçirdiği 2.5 sezonda 95 maça çıkan Hollandalı, 2016/2017 sezonunun devre arasında 10.5 milyon euro karşılığında Crystal Palace'ın yolunu tuttu.

2017 yılında Crystal Palace'a transfer olan Patrick van Aanholt, İngiliz ekibiyle 132 resmi maça çıktı ve 14 gol, 4 asistle skora katkı yaptı.

30 yaşındaki sol bek bu sezon Crystal Palace formasıyla 18 maçta sahaya çıkarken bir kez asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli oyuncu FA Cup'ta da bir kez görev yaptı. Deneyimli sol bek Premier Lig kariyerinde 209 maçta 21 gol attı, 15 asist yapma başarısı gösterdi.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan 1.76 boyundaki sol bek, Hollanda A Milli Takım formasını da 19 kez terletti.