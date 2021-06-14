Patrik Schick'in golü Avrupa Şampiyonası tarihine geçti
EURO 2020 karşılaşmasında Çekya, D Grubu maçında İskoçya'yı 2-0 yendi. Patrik Schick'in 2 gol attığı karşılaşmanın 2. golü görülmeye değerdi.
14 Haziran 2021, Pazartesi 17:59 Son Güncelleme:
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Bayer Leverkusen'de oynayan Patrik Schick, Çekya'ın 2 golüne de imzasını attı. Özellikle 45.5 metreden attığı 2. gol izleyenleri mest etti. Turnuva tarihinin en uzaktan atılan golü olarak tarihe geçen gol, şimdiden EURO 2020'nin en güzel golü olmaya aday.
24 yıl sonra kupaya katılan ve ev sahibi ülkelerden biri olan İskoçya ise ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.
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