Bayer Leverkusen'de oynayan Patrik Schick, Çekya'ın 2 golüne de imzasını attı. Özellikle 45.5 metreden attığı 2. gol izleyenleri mest etti. Turnuva tarihinin en uzaktan atılan golü olarak tarihe geçen gol, şimdiden EURO 2020'nin en güzel golü olmaya aday.

24 yıl sonra kupaya katılan ve ev sahibi ülkelerden biri olan İskoçya ise ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.



