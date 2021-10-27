Türkiye Patron anne ve kızı çıktı! Fuhuş operasyonunda şoke eden detay...

Patron anne ve kızı çıktı! Fuhuş operasyonunda şoke eden detay...

Türkiye

Patron anne ve kızı çıktı! Fuhuş operasyonunda şoke eden detay...

Karaman'da yaşları 16 ile 18 arasında olan kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi. Şebekenin liderliğini Ayşe Ş. (47) ile kızı Pınar A.'nın (20) yaptığı ortaya çıktı.

27 Ekim 2021, Çarşamba 13:17 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir şebekenin kentte 18 yaşından küçük kızlara zorla fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışma kapsamında polis, yaklaşık 150 kişinin bilgisine başvurdu. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin, yaşları 16 ile 18 arasında değişen 10'un üzerindeki kız çocuğunu, düğün ve asker eğlencelerine götürüp orada anlaştıkları erkeklerle bağ evi ve apart dairelerde fuhuş yaptırdıkları belirlendi. Polis, şebeke içinde evli kadınların da yine para karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye girdiğini saptadı. Polis ekipleri, dün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Ayşe Ş., kızı Pınar A., A.S., A.T., Ş.C., E.C., H.Ö., A.T. ve A.Ü. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Fuhuş şebekesinin liderliğini ise Ayşe Ş. ile kızı Pınar A.'nın yaptığı öne sürüldü. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 

﻿﻿﻿Muammer ŞEN/DHA


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