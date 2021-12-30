Patron Mutlu Son İstiyor filmi romantik komedi kategorisinde bir film ve bir romantik komedi senaryosu yazmak için hiçbir fikri olmamasına rağmen önünde çok kısa bir süresi olan Sinan’ın hikayesini anlatıyor. Peki, Patron Mutlu Son İstiyor filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte yanıtı…

PATRON MUTLU SON İSTİYOR FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Senaryosu Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve Kıvanç Baruönü tarafından yönetilen Patron Mutlu Son İstiyor filmi 1 Ocak 2014 tarihinde vizyona girdi. Ve filmin çekimleri Nevşehir’de yer alan ve “Güzel Atlar Diyarı” olarak bilinen Kapadokya’da gerçekleştirildi…

PATRON MUTLU SON İSTİYOR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yapımcı İsfendiyar, senaristlik yapan Sinan'ı romantik komedi filmi senaryosu yazması için Kapadokya'ya gönderir. Burada bir butik otele yerleşen Sinan zor durumdadır. Çünkü ne yazacağı konusunda hiçbir fikri yoktur. Üstelik düşünmek için yeterli zamana sahip değildir. Patronu, işini bir an önce bitirmesi için ona baskı yapmaktadır. Sinan, butik otelin sahibi olan İzzet Bey'in kızı Eylül'le tanışır ve ondan çok etkilenir. Hatta ondan ilham alarak yazacağı senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir. Ancak bir sorun vardır: Eylül, ünlü bir oyuncu olan Faruk'la nişanlıdır. Faruk ile Sinan birbirlerini uzun zamandır tanımaktadırlar ve bu tanışıklık pek hoş anılarla dolu değildir. Çünkü Sinan, zamanında yakın arkadaş olduğu Faruk'un sevgilisini çalmıştır; bu yüzden de Faruk, Sinan'ı düşman ilan etmiştir.

PATRON MUTLU SON İSTİYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?