Patronu hayatının şokunu yaşattı! Israrla sarhoş edip...

İstanbul Esenyurt’taki bir endüstriyel dağcılık firmasında 4 aydır yardımcı eğitmen olarak çalışan Funda T. (30), 5 Haziran’daki sınavlarda uzman sertifikası almaya hak kazandı. Kendi iddiasına göre, her sınav sonrası iş yerinde yapılan kutlamaya alkol kullanmadığı için katılmak istemeyen Funda T.’ye patronu Kemal A. (40) ısrarcı oldu.

Kutlamaya katılan Funda T. burada biraz alkol aldı. Sarhoş olan genç kadın, eve gitmek isteyince Kemal A. yolda da Funda T.’ye içki içirmeye devam etti. Funda T. artık ayakta duramayacak hale gelince Kemal A., “Seni eve götüreceğim” diyerek onu otomobiline bindirdi ancak Esenyurt’taki ofislerine götürdü.

Genç kadını eğitim alanındaki minderlere sürükledi. İddiaya göre kendisini savunamayacak durumda olan genç kadına tecavüz etti. Funda T. avukatı aracılığıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na Kemal A. hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan suç duyurusunda bulundu.

‘BURASI TÜRKİYE’ DEMİŞLER

Funda T. yaşadığı travmayı şöyle anlattı: “Olay sonrası patronumun kardeşi olan erkek arkadaşıma olayı anlatmak için iş yerime gittim. Patronum bana, ‘Niye soğuk davranıyorsun ki Vegas’ta olan Vegas’ta kalır’ dedi. Kendimi suçlamaya başlamıştım. ‘Niye içtin’ deyip duruyordum. Bir arkadaşım bana bunun bir tecavüz olduğunu ve suç duyurusunda bulunmam gerektiğini söyledi. İzmir’de firmanın merkezine gidip diğer patronlara yaşananları anlattım. ‘Burası Türkiye dava açsan da bir şey olmaz’ dediler. İstifamı verip çıktım. Bu adam bunu başka bir kadına da yapabilir. Tek istediğim cezalandırılması.” (Hürriyet)



