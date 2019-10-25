Mesut Özil'in kariyeri

Mesut Özil bu sezon Arsenal'de neredeyse hiç oynayamadı. Sezonun başlamasına az bir süre kala takım arkadaşı Sead Kolasinac'la beraber uğradıkları bıçaklı saldırı nedeniyle tedbiren kadro dışı kalan ve psikolojik destek alan Mesut, son olarak 24 Eylül'deki Nottingham Forest maçında bir süre oynamıştı.





Mesut, profesyonel kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal'de oynadı. 2013 yılında 47 milyon euro'ya Arsenal'e transfer olan Mesut, 6 sezondur Premier Lig'de oynuyor.