"Hücumu yönetecek biri gerekiyor"
Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Partizan'ı penaltı golüyle 1-0 yendiği maçın ardından Scholes, BT Sports'ta açıklamalarda bulundu.
Kırmızı Şeytanlar'daki hücum organizasyonlarının eksikliğine değinen Scholes, "United'a takım hücumuna iyi oynayacak biri gerekiyor. Bu isim bence Mesut Özil.
Hücumdaki hatları birbirine bağlayan çok kaliteli bir oyuncu. Kariyeri de bunu ispatlıyor. Yaşı dolayısıyla kısa süreli bir çözüm olabilir fakat hızlı ve faydalı bir girişim olacaktır" dedi.