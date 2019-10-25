Paul Scholes'tan Mesut Özil için çağrı

Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılması artık kaçınılmaz gibi duruyor. Mesut için Fenerbahçe iddiaları yükselirken ve herkes yıldız oyuncunun yeni adresini merakla beklerken Paul Scholes'tan eski kulübü Manchester United'a çağrı geldi.

25 Ekim 2019, Cuma 10:32
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"Hücumu yönetecek biri gerekiyor"

"Hücumu yönetecek biri gerekiyor"

Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Partizan'ı penaltı golüyle 1-0 yendiği maçın ardından Scholes, BT Sports'ta açıklamalarda bulundu.


Kırmızı Şeytanlar'daki hücum organizasyonlarının eksikliğine değinen Scholes, "United'a takım hücumuna iyi oynayacak biri gerekiyor. Bu isim bence Mesut Özil.

Hücumdaki hatları birbirine bağlayan çok kaliteli bir oyuncu. Kariyeri de bunu ispatlıyor. Yaşı dolayısıyla kısa süreli bir çözüm olabilir fakat hızlı ve faydalı bir girişim olacaktır" dedi.

"Tam aranılan kişi"

"Tam aranılan kişi"

Eski Manchester United efsanesi Scholes, sözlerine şöyle devam etti, "Mesut transfer edilirse sorun kökten çözülür mü, bundan emin değilim.


Fakat Manchester United kadrosunda şu anda onun gibi bir oyuncu yok ve kesinlikle ihtiyaç duyuluyor. Kısa süreli oynayabilir ama tam olarak takımın ihtiyacı olan kişi o."

Mesut Özil'in kariyeri

Mesut Özil'in kariyeri

Mesut Özil bu sezon Arsenal'de neredeyse hiç oynayamadı. Sezonun başlamasına az bir süre kala takım arkadaşı Sead Kolasinac'la beraber uğradıkları bıçaklı saldırı nedeniyle tedbiren kadro dışı kalan ve psikolojik destek alan Mesut, son olarak 24 Eylül'deki Nottingham Forest maçında bir süre oynamıştı.


Mesut, profesyonel kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal'de oynadı. 2013 yılında 47 milyon euro'ya Arsenal'e transfer olan Mesut, 6 sezondur Premier Lig'de oynuyor.

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