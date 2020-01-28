Simyacı kitabının da yazarı olan Paulo Coelho, Kobe Bryant'la bir kitap üzerine çalıştıklarını ve Kobe'nin ölümünün ardından bu kitabı yayımlaması için herhangi bir neden kalmadığını açıkladı.

AP'ye açıklamalarda bulunan Coelho, Kobe Bryant'la üzerinde çalıştıkları çocuk kitabının taslaklarını sileceğini söyledi.

Twitter üzerinden Coelho'ya taslakları silmemesini yazan Kobe hayranları ise bir hayli fazlaydı.

Coelho ise kitaba devam etmeyeceğini ve Kobe Bryant olmadan kitabın anlamını kaybettiğini belirtti.

Twitter üzerinden Kobe'yle kitap üzerine yaptığı bir yazışmayı paylaşan Coelho, "Sevgili Kobe Bryant, sen büyük bir oyuncudan daha fazlasıydın. Seninle etkileşimde bulunmak bana çok şey öğretti. Taslağı hemen şimdi sileceğim, bu kitap sebebini kaybetti" cümlelerini kullandı.

Kobe ve Coelho arasındaki kısa konuşmada ise Kobe, ünlü yazara "Hadi bu kitabı berbaer yazalım" teklifinde bulunuyor ve Coelho da Kobe'ye "Ne zaman istersen" yanıtını veriyor.