Magazin Paulo Coelho’dan İzmir depremine bağış

Paulo Coelho’dan İzmir depremine bağış

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Paulo Coelho’dan İzmir depremine bağış

Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Kuran'dan "Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır" ayetini paylaşarak, İzmir depremi için Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütleri aracılığıyla bağış yapacağını açıkladı.

02 Kasım 2020, Pazartesi 10:27 Son Güncelleme:
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Türkiye’de 'Simyacı', 'Veronika Ölmek İstiyor' ve 'Aldatmak' gibi kitaplarıyla tanınan Brezilyalı roman yazarı Paulo Coelho, sosyal medya hesabından İzmir depremine ilişkin bir paylaşım yaparak, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütleri aracılığıyla bağış yapacağını duyurdu.

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Coelho, Twitter hesabından Kuran’ın İnşirah Suresi’nde yer alan “Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır” ayetine yer verdi.

Coelho, şu ifadeler yer verdi;

“Tüm dayanışmam Türk arkadaşlarıma, pazartesi günü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi aracılığıyla bağış yapacağım. Bağışın depremden etkilenen ülkeler (Türkiye ve Yunanistan) arasında nasıl dağıtılacağına RCRC karar verecektir.”


Türk Kızılay, Coelho'nun destek açıklamasına yazarın Simyacı romanından bir alıntıyla yanıt verdi.

Kızılay'ın yanıtı şöyle oldu:

"Dünyaca Ünlü Yazar Paulo Coelho'nun Simyacı adlı eserinden alıntıyla: 'Yüreğin neredeyse hazinen de oradadır' Yüreğindeki iyilik ve merhameti, o engin iyilik hazinesini bizlerle paylaştığı için kendisine çok teşekkür ederiz."


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