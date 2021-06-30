Paulo Fonseca kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca hangi takımları çalıştırdı?
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör arayışı devam ederken, resmi olmayan kaynaklara göre, sarı lacivertli ekip Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardı. Birkaç gün içinde anlaşmanın resmiyet kazanması beklenirken, futbolseverler Paulo Fonseca hakkında araştırma yapmaya başladı.
30 Haziran 2021, Çarşamba 15:23 Son Güncelleme:
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Paulo Fonseca ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler bir süredir devam ediyordu. Bugün gelen haber ile Fonseca ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Portekiz asıllı teknik adamın 5 Temmuz’daki kamptan önce İstanbul’da olacağı konuşuluyor. Peki, Paulo Fonseca kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca hangi takımları çalıştırdı? İşte ayrıntılar…
PAULO FONSECA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Paulo Fonseca 5 Mart 1973’te Mozambik'te doğdu. 48 yaşındaki Portekiz asıllı teknik adam Futbola FC Barreirense takımında başladı. Ardından sırasıyla Leça FC, Belenenses SAD, CS Marítimo, Vitória Guimarães SC, CF Estrela Amadora SAD takımlarında devam etti.
FENERBAHÇE’NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ PAULO FONSECA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
- Fonseca, teknik direktörlüğe 2005 yılında CF Estrela Amadora U19 takımı ile başladı. Sonrasında ise
- SU 1 Dezembro,
- Odivelas FC,
- CD Pinhalnovense,
- Desportivo Aves,
- FC Paços de Ferreira,
- FC Porto,
- FC Paços de Ferreira,
- SC Braga,
- Shakhtar Donetsk’i çalıştırdı.
- Paulo Fonseca en son İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AS Roma'yı çalıştırıyordu. AS Roma ile 101 maça çıkan Fonseca, maç başına 1.77 puan ortalamasına sahip.