Paulo Fonseca ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler bir süredir devam ediyordu. Bugün gelen haber ile Fonseca ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Portekiz asıllı teknik adamın 5 Temmuz’daki kamptan önce İstanbul’da olacağı konuşuluyor. Peki, Paulo Fonseca kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca hangi takımları çalıştırdı? İşte ayrıntılar…

PAULO FONSECA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Paulo Fonseca 5 Mart 1973’te Mozambik'te doğdu. 48 yaşındaki Portekiz asıllı teknik adam Futbola FC Barreirense takımında başladı. Ardından sırasıyla Leça FC, Belenenses SAD, CS Marítimo, Vitória Guimarães SC, CF Estrela Amadora SAD takımlarında devam etti.

FENERBAHÇE’NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ PAULO FONSECA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?