Paulo Fonseca ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler bir süredir devam ediyordu. Portekiz asıllı teknik adamın 5 Temmuz’daki kamptan önce İstanbul’da olacağı konuşuluyordu. Peki, Paulo Fonseca kimdir, kaç yaşında? Paulo Fonseca hangi takımları çalıştırdı? İşte ayrıntılar…

PAULO FONSECA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Paulo Fonseca 5 Mart 1973’te Mozambik'te doğdu. 48 yaşındaki Portekiz asıllı teknik adam Futbola FC Barreirense takımında başladı. Ardından sırasıyla Leça FC, Belenenses SAD, CS Marítimo, Vitória Guimarães SC, CF Estrela Amadora SAD takımlarında devam etti.

PAULO FONSECA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Fonseca, teknik direktörlüğe 2005 yılında CF Estrela Amadora U19 takımı ile başladı. Sonrasında ise

SU 1 Dezembro,

Odivelas FC,

CD Pinhalnovense,

Desportivo Aves,

FC Paços de Ferreira,

FC Porto,

FC Paços de Ferreira,

SC Braga,

Shakhtar Donetsk’i çalıştırdı.

Paulo Fonseca en son İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AS Roma'yı çalıştırıyordu. AS Roma ile 101 maça çıkan Fonseca, maç başına 1.77 puan ortalamasına sahip.

Paulo Fonseca ile anlaşma yapılmadı. Sarı lacivertli ekip, eski çalıştırıcısı Vitor Pereira ile yeniden anlaşmaya vardı.