PayCore, Shell Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) kullanıcısı şirketlerin kredi kartıyla da ödeme yapabilmelerini sağlayacak. PayCore, bu çözümün tüm altyapısını ve yönetimini üstlendi. Bu altyapı sayesinde Shell Taşıt Tanıma Sistemi kullanıcılarına da sunulurken, KOBİ’lerden büyük kurumsal şirketlere, tüm ticari filo müşterilerinin nakit yönetimini kolaylaştırmak amaçlanıyor.

Shell Taşıt Tanıma Sistemi’nden kredi kartıyla da ödeme alınabilmesinin sektör için önemli bir yenilik olduğunu söyleyen PayCore CEO’su Turgut Güney, “PayCore olarak Türkiye’de yaklaşık 20 bin şirket ve 500 bini aşkın araç tarafından kullanılan Shell Taşıt Tanıma Sistemi’nin kredi kartı ile ödeme hizmetlerini ve güvenliğini gerçekleştireceğiz. Ayrıca kart saklama ve ödeme geçidi altyapısı da PayCore tarafından sağlanan bu işbirliğiyle, Shell müşterilerine değer katan bir iş ortağı olmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.

Güney, PayCore olarak Shell TTS müşterilerine kredi kartlarını kullanarak anlık ödeme imkanını en güvenli şekilde sunacaklarını söylüyor ve “Bu altyapı ile hem operasyonel maliyetlerin azaltılması, hem de bayilerin hızlı tahsilat alması ile Shell Taşıt Tanıma Sistemi müşterilerinin istasyon deneyiminin de en üst noktaya çıkarılması hedefleniyor. Bu projede akaryakıt bayilerinin ve Taşıt Tanıma Sistemi kullanıcılarının Sanal POS tanımlarının yapılması, indirim teklifleri, kredi kartı giriş ve yönetimi, ön otorizasyonla ödeme, mutabakat ve rapor hizmetlerini de PayCore olarak üstlendik. Amacımız ödeme teknolojilerindeki yazılım ve operasyonel gücümüzle Türkiye’nin ve dünyanın tüm lider şirketlerinin başarısına katkı sağlamak.” diye ekliyor.