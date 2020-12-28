Paycore Processing bu yıl 2 milyar finansal işleme aracılık etti

PayCore, processing sektöründeki hızlı büyümesiyle dikkat çekiyor. 2020 yılı Kasım sonu itibariyle PayCore Processing, aylık ortalama 173 milyon, toplamda 1,9 milyar finansal ödeme işlemine aracılık etti. Bu rakamın 1,8 milyar adedini finansal işlem kabulü (acquiring), 78,5 milyon adedini ise kartlı işlemler (issuing) oluşturmaktadır.

PayCore Processing, in-house geliştirdiği ödeme sistemleri yazılımları ile hizmet verdiği finansal kuruluş sayısını yurt içinde 51, yurt dışında ise 16’ya yükseltirken bugün toplamda 600 adet dijital ödeme kabul eden kuruluşa, ödeme kabul platformu hizmeti veriyor.

PayCore Processing bugün; bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları, devlet kurumları, telekom operatörleri ve perakendecileri içeren, 12 ülkedeki toplam 67 adetlik geniş bir müşteri tabanına, dijital ödeme, POS yönetimi, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart yönetimi, ATM yönetimi, otomatik geçiş, ücret toplama ve kart saklama gibi operasyonel hizmetleri içeren dış hizmet sağlayıcılığı alanında hizmet veriyor.





İlgili Haberler WhatsApp rakiplere fark attı



