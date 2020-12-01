Entegre çözüm “Smart ATM Cockpit powered by VynamicTM View” ile bankalar, bu büyük operasyonu uçtan uca izleme ve yönetme kabiliyetine ulaşacak. Bu durum, bankaların maliyetlerini düşürürken, aynı zamanda yönetim kolaylığı da sağlayacak. Entegre çözüm, ilk etapta Türkiye’de ATM ağı olan bankaların kullanımına sunulacak.

Ödeme sistemlerinde lider çözüm sağlayıcı PayCore ile self-servis nakit çözümlerinde dünyanın lider oyuncusu olan Diebold Nixdorf, önemli bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında Diebold Nixdorf’un ATM izleme ve yönetim yazılım çözümü “Vynamic View” ile PayCore’un “Manage ATM” ürünü entegre edildi ve “Smart ATM Cockpit (SAC) powered by VynamicTM View” adında yeni bir ürün lanse edildi. Böylelikle dünyanın en büyük 100 finansal kurumuyla en büyük 25 perakendecisine satış yapan Diebold Nixdorf, banka ve finansal kurumlara bu yeni entegre ürünü VynamicTM View ATM izleme ve yönetim yazılımı ile birlikte paket olarak satabilecek. Türkiye’deki finansal kurumlar, ilave bir izleme ve yönetim çözümü ile entegrasyon ihtiyacı olmadan pazardaki en güçlü ve yaygın çözüm ile birlikte kullanma olanağı bulacaklar.

Vynamic View, Diebold Nixdorf’un üretici bağımsız ATM izleme ve yönetim çözümü olarak pazardaki en detaylı veri takibini yapan ürün olarak öne çıkıyor. 110’dan fazla ülkede kurulu olan ürün, globalde en çok kullanılan üretici bağımsız ATM izleme ve yönetim çözümü olma özelliğini taşıyor. Vynamic™ View ile uçtan uca tek noktadan yönetilebilecek bir yapı sunulmakta olup, izleme, envanter yönetimi, uzaktan dosya dağıtımı, arıza yönetimi vb. konularda da tek bir çözüm üzerinden operasyon kolaylığı sağlanmaktadır. ATM’lerin yanı sıra sıramatik veya diğer şube cihazları da entegre edilerek izleme sağlanabiliyor.

PayCore’un donanım ürünü Manage ATM ise bugün, dışsal faktörler olan voltaj, topraklama, nem, su baskını, network, klima, iç/dış aydınlatma gibi çevresel faktör kontrollerini yaparak arızanın kök nedenine inerek ve enerji kaynaklarını ve arızaları yakından izleyerek, Banka’lara verimlilik sağlıyor. Manage ATM, Vynamic View ile entegrasyon sonrası farklılaştırılarak yepyeni ve gelişmiş bir ürün olarak “Smart ATM Cockpit (SAC) powered by VynamicTM View” markası ile karşımıza çıkıyor.



