Payitaht Abdülhamid dizisinin yayın tarihi belli oldu

TRT 1’in zorlu dönemin güçlü padişahı II. Abdülhamid’in hayatından esinlenilerek ekrana getirdiği dizisi Payitaht Abdülhamid’in yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

5 EKİM CUMA AKŞAMI EKRANA GELECEK

Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Payitaht Abdülhamid, 5 Ekim Cuma günü izleyicisiyle buluşacak.

Etkileyici hikâyesi ile izleyenleri ekran başına kilitleyen ve Bülent İnal, Özlem Conker, Bahadır Yenişehirlioğlu, Selen Öztürk, Hakan Boyav, Can Sipahi, İlker Kızmaz, Kaan Turgut, Duygu Gürcan ve Emel Dede’nin yer aldığı dizi; güçlü kadrosuna yeni sezonda Gürkan Uygun, Sedef Avcı, Güven Kıraç, Hakan Yufkacıgil, Başak Daşman, Suavi Eren, Berke Üzrek ve Alay Cihan’ın da dahil olmasıyla adından söz ettirmeye devam edecek.

Abdülhamid Han’ın hayatının kaleme alındığı Payitaht Abdülhamid, yeni sezon ilk bölümüyle 5 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1’de!