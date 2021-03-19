Magazin Payitaht Abdülhamid’de sır perdesi aralanıyor

Payitaht Abdülhamid’de sır perdesi aralanıyor

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Payitaht Abdülhamid’de sır perdesi aralanıyor

TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümde sır perdesi aralanıyor.

19 Mart 2021, Cuma 01:30 Son Güncelleme:
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Payitaht Abdülhamid 143. bölüm ile TRT 1 ekranlarında olacak. Bülent İnal, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Hakan Boyav’ın rol aldığı ‘Payitaht Abdülhamid’de: Mason paşaya ulaşmaya çalışan Abdülhamid, yeni bir plan yapar. Mahmut Paşa’nın ardındaki sır perdesi aralanır. Kardeşi Necip Paşa’yı kurtarmak için onun kılığına giren Selim’i bir sürpriz bekler. Abdülhamid’in aldığı karar, haremin güç dengelerini değiştirir.

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Selim Paşa’nın mason olmadığını öğrenen Abdülhamid, mason paşayı ortaya çıkarmak için yeni bir plan yapar. Abdülhamid ile yüzleşen Selim, Sultan ile beraber hareket eder. Necip Paşa’nın ismini duyan Cassel ise şüphelenip meselelerin peşine düşer.

 Saliha, nihayet Aliye’nin gerçek yüzünü ortaya çıkaracak delili bulur. Aliye, Stefano ile kavuşacağını düşünürken Fatma’nın tuzağına düşer. Fatma kardeşini korumaya çalışırken aşkını kaybetme noktasına gelir.

Payitaht Abdülhamid 143. bölüm fragmanı



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