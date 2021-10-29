Paylaşılamayan mirasa arabulucu formülü

Miras paylaşımı en çok sorun yaşanan konulardan biri. Bu yüzden anlaşmazlıkların mahkemede çözümü yıllar alıyor. Aile bireyleri arasında oluşan kırgınlıklar ise cabası. Tabii işin bir de mali yanı var. Hukuki sürecin uzun yıllar alması, paylaşılacak maldan bu süre içinde elde edilebilecek kârı ve kazanımı da alıp götürüyor. Avukat vekalet ücreti, bilirkişi ücreti... Bunların hepsi maliyet.

KARARLAR BAĞLAYICI

Mahkeme ve maliyet kaynaklı bu içinden çıkılmaz durumu ‘arabulucular’ yoluyla arada dargınlık, kırgınlık olmadan hızlıca çözüme kavuşturmak mümkün. Bunun için adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına başvurarak avukat arabulucularla irtibata geçmek gerekiyor. Arabulucular, mülk paylaşımıyla ilgili anlaşma metni hazırlıyor. Bu metin uzlaşmaya dayalı olduğu için temyiz edilemiyor. Yani bağlayıcı.

DAVA DEVAM ETSE DAHİ...

Davası mahkemede devam edenler dahi arabuluculara başvurabiliyor. Miras kavgasına arabuluculukla kısa sürede son verildiğine dikkat çeken hukukçu Filiz Metin, dava sürecinde yaşanabilecekleri şöyle özetledi: “Mahkeme, malın aynen taksim suretiyle paylaştırılmasının mümkün olup olmadığını araştırır. Mümkün ise malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, değilse ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilir.”

SATIŞ BEDELİ TATMİN ETMEZ

Dava sonunda ortaklığa konu malların icra yoluyla açık artırmada satıldığına dikkat çeken Filiz Metin, “Satış bedeli ortaklar arasında paylaştırılır. Bu yolla çözümde, elde edilen gelirin önemli bir bölümü dava ve satış masraflarına gider. Kalan miktar ortakları tatmin etmediği gibi aile yadigarı olarak görülen malların bu yolla kaybedilmesi de manevi çöküntülere ve sonu ölümlü olaylara varan çatışmalara neden olabilir” dedi.

TAM MUTABAKAT SAĞLANMALI

Miras gibi konularda ortaklığın giderilmesinde arabuluculuğun etkin bir çözüm haline geldiğini belirten Filiz Metin, “Tarafların arabulucuya gidebilmeleri için tamamının bu yönde ortak irade sergilemesi ve beraber hareket etmesi gerekiyor. Bir başka ifade ile arabuluculuk süreci işletilerek ortaklığın giderilmesi hususunda taraflar arasında tam mutabakat olmalı” diye konuştu.

MASRAFSIZ VE HERKESİN MUTLU OLDUĞU BIR YOL

Arabulucuya başvurmanın ortaklar açısından avantajlı, masrafsız, herkesi memnun ve mutlu eden bir yol olduğunu belirten Filiz Metin, şunları söyledi:

“Ortaklığın giderilmesi davası oldukça meşakkatlidir. Özellikle de taraflar arasında iletişim eksikliği bulunması, tebligatların yapılamaması halinde dava süresi katlanarak uzayacak ve aynı oranda yargılama giderleri de artacaktır. Dava yoluyla ortaklığın giderilmesi halinde, yargılama giderleri, satış masrafları ve vekalet ücreti satış bedelinin ortalama yüzde 25’ine varan önemli bir tutarın harcanmasına neden olur. Satış sonunda oluşan fiyat ortakları tatmin etmekten çok uzaktır. Arabuluculuğa başvurmak; ortaklığa konu malın bedelinde, fiyatın doğru oluşmaması ve yüksek yargılama giderleri nedeniyle uğranılacak zararı ciddi ölçüde hafifletir.”

HANGİ MALVARLIKLARI İÇİN BAŞVURU YAPILABİLİR?

Menkuller. Gayrimenkuller.

Trafik sicile kayıtlı araçlar

Sicile kayıtlı gemiler (gayrimenkul hükmünde).

Telefonun intifa hakkı.

Tahvil, bono ve markalar.

Tapusuz taşınmazlar üzerine yapılan inşaatların enkaz bedeli (gecekondu).

Para ve alacaklar.