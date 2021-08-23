PayPal, İngiltere’de kripto para hizmetlerine başladı

PayPal’ın Birleşik Krallık müşterileri dört çeşit kripto para birimini satın alabilecek, satabilecek ve elinde tutabilecek. Bu dört kripto para ise Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin olacak.

Kullanıcılar, PayPal’ın web sitesinde ve mobil uygulamasındaki bir kripto sekmesi aracılığıyla banka hesaplarını, PayPal bakiyelerini veya banka kartlarını kullanarak 1 pound bazında kripto para satın alabilecek.

PayPal, kripto para alım, satım ve saklama işlemlerini ilk olarak Ekim 2020’de Amerika Birleşik Devletleri’nde başlatmıştı. İşlemlerin Birleşik Krallık'ta da açılması hakkında açıklama yapan PayPal’ın Blokzincir Genel Müdürü Jose Fernandez de Ponte, hizmetin ABD’de başarılı olduğunu, aynı başarının Birleşik Krallık'ta da görüleceğini beklediklerini açıkladı.

PayPal, müşterilerinden işlem üzerinden komisyon alarak ücret alıyor. ABD’de 25 doların altındaki satın almalar için 50 sent, 1000 doların üzerindeki satın almalar için işlemin %1.5’i kadar komisyon ücreti alınıyor.

PayPal üzerinden yapılacak işlemler, New York merkezli kripto para şirketi Paxos sayesinde gerçekleşecek. PayPal, işlemlerin Birleşik Krallık'ta da açılması için gerekli izinleri ülkenin yetkili mercilerinden aldığını belirtti.



