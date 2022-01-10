PayPal, kendine ait kripto para çıkarıyor

Ödeme teknolojileri olarak öne çıkan PayPal, kendine ait bir stablecoin üreteceğini açıkladı. PayPal içerisinde kripto para birimlerinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jose Fernandez da Ponte, şirketin henüz erken aşamada olsa da bir kripto para birimi üretmek istediğini paylaştı.

PayPal, dijital para sektöründe pek yer almasa da, bu durumu değiştirmek istiyor. Şirket, şimdilik bir stable coin ile piyasaya giriş yapacak. Stable coin, belli bir para birimine sabitlenecek ve hep bu para biriminin değerinde kalacak. Bu değerin miktarı konusunda ise henüz bir paylaşımda bulunulmadı.

Ayrıca Jose Fernandez da Ponte, şirketin kendi stablecoin için “PayPal Coin” isminin kullanılmasının muhtemel olduğunu belirtti. PayPal, kendine ait coin üreterek hem kendisi için birçok avantaj sağlarken, hem de kullanıcıları için farklı kolaylıklar sağlayabilir.

Bunların yanında PayPal Coin biriminin ne zaman çıkış yapacağı konusunda da herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fernandez da Ponte, henüz bu konunun planlama aşamasında olduğunu ve herhangi bir somut girişimin bulunmadığını belirtti.