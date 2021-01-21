Türkiye Pazar Belediyesi 10 memur alacak! İşte başvuru şartları

Pazar Belediyesi 10 memur alacak! İşte başvuru şartları

Türkiye

Pazar Belediyesi 10 memur alacak! İşte başvuru şartları

Pazar Belediyesi 10 memur alacağını açıkladı. İlana göre Rize şehrinde çalıştırılmak üzere farklı unvanlarda 10 memur istihdam edilecek. İşte başvuru şartları.

21 Ocak 2021, Perşembe 22:25 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Pazar Belediyesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pazar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; 'Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği' ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır" denildi.

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Memur, Tahsildar, Belediye Trafik Memuru, Şoför, Zabıta Memuru unvanlarında alınacak işçiler için son başvuru tarihi 24 Şubat.

İşte ilan detayları.


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