Pazar kahvaltılarının asil zadesi: Pancake

Pancake terimine aşina olmayanlar için açıklıyoruz: Pancake aslında sade veya içine harç koyarak enfes lezzetler yakalamamıza yardım eden krepin biraz daha kalın halidir. Bir de çikolata, reçel, bal, ya da herhangi bir tatlı ezmeyle ne kadar lezzetli olduğunu söylememize gerek yok herhalde?10 adet20 dakika20 dakika: 2 adet yumurta, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı Ayçiçek yağı, 1 paket kabartma tozu, 1/4 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı vanilya: 2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı3 yemek kaşığı balPancake harcını karıştırırken mikser kullanmayın. Bir çatal ya da plastik bir çırpıcı yardımıyla un pütürleri gidene kadar, yavaşça karıştırın. Krep tavasını yağladıktan sonra da fazla yağını kağıt peçete yardımıyla alın. Yağladığınız tavayı kızdırdıktan sonra pancake harcını tavaya aktarın ve her iki tarafını da kısık ateşte, göz göz olana kadar pişirmeye özen gösterin.Pancake’lerin aynı büyüklükte olmasını istiyorsanız pişirme esnasında orta kısmı boş olan silikon kalıplar kullanabilirsiniz.Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı, karıştırma kabına alın. Sırayla toz şeker, tuz, süt, Ayçiçek yağı ve yumurtaları ekleyin.Tüm malzemeyi, pürüzsüz bir hal alana kadar çırpın.İlk pancake’i pişirmek için; krep tavasını Ayçiçek yağı ile yağlayın. Kızdırdığınız tavaya küçük bir kepçe ya da bir kahve fincanı kadar pankek harcını aktarın.Ocağın altını kısın. Pancake, üzeri göz göz olana kadar pişirin. Bir spatula yardımıyla çevirdiğiniz pancake’in diğer tarafını da aynı şekilde pişirin.Krep tavasını arada yağlayarak pancake harcı bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.Servis tabağına aldığınız pancake üzerine bal gezdirin. Ilık olarak servis edin, sevdiklerinizle paylaşın.Servis Önerisi: Reçel, akçaağaç şurubu, çikolata sos, mevsim meyveleri hatta dondurma ve tarçınla servis edebilirsiniz.