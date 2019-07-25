Pazar ve marketlerde kadınları taciz iddiasıyla tutuklandı
Bartın'da pazar ve marketlerde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 61 yaşındaki R.A. gözaltına alınıp tutuklandı.
Bartın merkezde yaşayan R.A. hakkında; pazar, market ve caddelerde kadınları taciz ettiği iddiasıyla şikayette bulunuldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, R.A.’yı Bartın Kemerköprü Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinde yakaladı.
Gözaltına alınan R.A.’nın gittiği marketlere ait kamera görüntüleri de incelemeye alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.