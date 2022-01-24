Türkiye Pazar yeri çatısı çöktü! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Pazar yeri çatısı çöktü! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Türkiye

Pazar yeri çatısı çöktü! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Gaziantep'te üzerinde biriken yoğun kar kütlesine dayanamayan pazar yeri çatısı çöktü. Çatı, park halindeki otomobillerin üzerine çökerken ortalık savaş alanına döndü.

24 Ocak 2022, Pazartesi 12:57 Son Güncelleme:
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda dünden beridir etkili olan kar yağışı, uzay çatılı pazar yerinin çatısına yoğun miktarda kar birikmesine neden oldu.


Üzerine biriken kar kütlesine dayanamayan pazar yeri çatısı, büyük bir gürültüyle çöktü. Mahallede büyük bir korkuya neden olan çökme, ortalığı savaş alanına çevirdi. 

Pazar yerine park edilen çok sayıda otomobil hurdaya dönerken pazar yeri çevresindeki iş yerlerinde çalışan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Bölge ikinci bir çökme ihtimaline karşı güvenlik çemberine alırken ekipler, çöken pazar yerinin altında kimsenin kalıp kalmadığını kontrol ediyor. Araçlarının pazar yeri altında kaldığını öğrenen çok sayıda vatandaş olay yerine geldi. 

Otomobillerini hurdaya döndüğünü gören vatandaşlar büyük şok yaşarken polis ekipleri de vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Vali Davut Gül de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

UMKE ekiplerinin bölgede kontrol çalışmaları devam ediyor.

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