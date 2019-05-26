Pazar yerine kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Suriye'de Beşşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre en az 4 sivil yaşamını yitirdi, 40'dan fazla sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esad rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'in Han Şeyhun ve Marratinnuman ilçesi ile El Habit ve Abidin köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçesine hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Marratinnuman ilçesinde bir pazar yerine yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre en az 4 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü sayısının artmasında endişe ediliyor.

Böylece son 24 saatte Esad rejiminin düzenlediği hava saldırılarında 10 sivil öldü.

"İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ"NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.

Halihazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek mutabakata vardı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana yapılan saldırılarda en az 214 sivilin yaşamını yitirdiğini, 560'ten fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.

Esad rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Esad rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle, yaklaşık bir ay önce başlattığı "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden ele geçirmek için zaman zaman operasyon düzenliyor.

AA