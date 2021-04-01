Türkiye Pazara gelen kadınları taciz etmişti! Flaş gelişme...

Pazara gelen kadınları taciz etmişti! Flaş gelişme...

Türkiye

Pazara gelen kadınları taciz etmişti! Flaş gelişme...

Aydın'ın Söke ilçesinde semt pazarında bir elinde bastonla yürüyüp, diğer eliyle kadınları taciz eden 65 yaşındaki N.Y., görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına aldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Nusret Y., cezaevine gönderildi.

01 Nisan 2021, Perşembe 21:44 Son Güncelleme:
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Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde çarşamba günleri kurulan semt pazarında dün yaşanan taciz olayı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir elinde baston olan bir kişi, pazara alışverişe gelen kadınları diğer eliyle dokunarak taciz etti. Tezgah başlarındaki kadınlara arkadan yaklaşan tacizcinin görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntü kısa sürede çok sayıda tepki alırken, polis ekipleri de harekete geçti.

N.Y. olduğu belirlenen taciz şüphelisi bugün Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı. 

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul etmeyen Nusret Y., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Nusret Y., cezaevine gönderildi.

Burhan CEYHAN / SÖKE (Aydın) (DHA)


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