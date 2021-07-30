Türkiye Pazarcılardan tepsili operasyon! O araç böyle çekildi

Pazarcılardan tepsili operasyon! O araç böyle çekildi

Türkiye

Pazarcılardan tepsili operasyon! O araç böyle çekildi

Avcılar'da semt pazarının kurulduğu caddede bırakılan ve sürücüsü bulunamayan otomobil pazarcıların metal tepsili operasyonu ile çekildi.

30 Temmuz 2021, Cuma 10:05 Son Güncelleme:
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Merkez Mahallesi'nde bulunan Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde semt pazarını açmaya gelen esnaf, tezgahlarını kuracakları caddede park halinde otomobil olduğunu gördü. Esnaf, buradaki binada oturanların kapısını çalarak aracın sahibini sordu. Otomobil üzerinde herhangi bir telefon numarası bulamayan pazarcılar, sahibine ulaşamadıkları aracın çekilmesi için polis ve Avcılar Belediyesi zabıtasına haber verdi. Saat 10.00'a kadarki tüm çabalar sonuç vermedi. Aracın trafik dosyasındaki iki telefon numarasından birisinin kullanılmadığı, birisinin ise cevap vermediği görüldü. Bir pazarcı, 3 hafta önce de benzer olayla karşılaştıklarını o tarihte yaptıkları "3 tişört alana 1 otomobil bedava" esprisini gerçek zanneden sürücünün aracını buraya bırakmış olabileceğini dile getirdi.

Pazarcılar geçici çözüm olarak, aracın ucundan kaldırıp, lastiklerinin altına metal tepsiler yerleştirdi. Böylece otomobili ortaya iterek, tezgahlarını yerleştirmeye başladı. Günün ilerleyen saatlerinde pazara gelenlerin sayısının artacağı göz önüne alınarak, çareler arandı. Bir pazarcı forklift getirip aracı biraz havaya kaldırarak, ön lastiklerinin altına büyük plastik kapakları yerleştirdi. Daha sonra arka lastiklerin jantlarına halatlar bağlandı. Pazarcılar, arka lastiklerinin altına metal tepsi, ön lastiklerinin altına da lastik kapaklar yerleştirdikleri aracı hemen yakındaki bir binanın otoparkına kadar çekip, iterek kaldırdı. Pazarcıların tezgahların ortasındaki otomobili halatlarla çektiğini görenler şaşırdı. Pazarcıların güç birliğini her yerde göstermesini isteyen bir esnaf, "Seyit Onbaşı'nın torunlarıyız. Birlik olsak neler yapmayız ki" dedi.

 İhsan DÖRTKARDEŞ - DHA




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