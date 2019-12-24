Pazarda tezgahlar bir bir kapandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için zabıta ekipleri tarafından denetimler sıklaştırıldı. Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine çalışma başlatan zabıta ekipleri, kurallara uymayan pazarcılara cezai işlem uyguladı. Bu kapsamda 2019 yılında; kılık, kıyafet ve vatandaşa karşı olan üslup konusunda kurallara uymayan 20 pazarcıya süreli veya süresiz olacak tezgâh kapama cezası verildi.

"Çoğunluk kurallara uyuyor"

Pazar esnafı Erol Kaymaz, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Müşteriye karşı üslup ne kadar uygun olursa o kadar talep olur. Müşteriye kaba davranılırsa müşteri pazara gelmez. Zaten çoğu üsluba uyuyor" dedi.

Esnaf Sinan Yıldız ise, "Gereken budur zaten. Haksızlık, saygısızlık yapan kim olursa olsun cezasını çekmesi lazım. Daha önce bizimi pazarda da 1 hafta süreyle bazı tezgâhlar kapatıldı" diye konuştu. Vatandaşlar ise belediyenin iyi bir tutum sergilediğini belirterek, genel olarak pazar esnafının üslubundan memnun olduklarını ifade etti.

"Cezacı bir belediye değiliz"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşların pazarlarda güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapmalarını önemsediklerini ifade ederek, "Cezacı bir belediye değiliz, ancak pazarlarda disiplin sağlayabilmek için tezgâh kapatma cezası uyguluyoruz. Bu cezaların başında alışveriş yapan vatandaşlara yönelik kaba bir dil kullanılması geliyor. Genellikle uyarıyoruz, eğer sorun devam ederse tezgâh kapatıyoruz" dedi.

DHA