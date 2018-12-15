Pazardaki kavgada başından vurulan çocuk öldü!

Geçen pazar günü Eskişehir'de Hüseyin T. (53) ve oğlu Yıldırım T. (26), aralarında husumet bulunan kişilerle karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken baba- oğul, karşı taraftan olan Refiye Tiftik’i (63) yumrukladı.

TÜFEKLERLE ATEŞ ETTİLER

Hüseyin T. ve Yıldırım T., daha sonra araçlarından aldıkları iki av tüfeğiyle kavga ettikleri kişilere doğru ateş etti. Metin Tiftik (46) sol koluna, Ahmet Kıllıoğlu (43) sol omzuna ve olay yerinden geçen ve kavgayla ilgisi olmayan Eskişehir Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Özgür Kaya da başına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisler, otomobille kaçan Hüseyin T. ve oğlu Yıldırım T.’yi kısa sürede av tüfekleriyle yakaladı. Hüseyin T. tutuklandı, oğlu Yıldırım T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

YARALI ÇOCUK KURTARILAMADI

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi görenÖzgür Kaya, dün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)