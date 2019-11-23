İlk toplantı 2 Aralık'ta

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlığında geri sayım başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu.

İşçi (Türk-İş), işveren (TİSK) sendikası ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik asgari ücret tespit komisyonu, 1 Ocak 2020’den itibaren 1 yıl geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirecek.

Enflasyona ezdirilmedi

Peki, 8.5 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren ve birçok ödemeyi etkileyen asgari ücrette ne kadarlık bir artış olması öngörülüyor? Zamda özellikle son 5 yılda enflasyonun üzerine çıkıldı. Geçen yıl asgari ücrete yüzde 26.05, yani 417 lira zam yapılmıştı.

Bu yıl sonuna kadar geçerli olan asgari ücret, net 2.020 lira. Brüt asgari ücret ise 2.558 lira olarak uygulanıyor. Son 10 yıllık artışlara bakıldığında en yüksek artış 2016’daki yüzde 30’la gerçekleşti. Enflasyon o yıl yüzde 8.53 seviyesindeydi.

Yüzde 12-17 arası senaryo

Yine son 10 yıllık asgari ücrete bakıldığında ortalama yüzde 11-15 aralığında zam yapıldığı görülüyor. Bu yıl da asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapılması bekleniyor. Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) ve Merkez Bankası’nın tahminlerine göre; 2019 enflasyonu yüzde 12 civarında olacak.

Önceki uygulamalardan yola çıkarak yüzde 12-17 arasında zam olasılığı üzerinde duruluyor. Fakat net rakamlar komisyon çalışmalarının sonucunda görülecek.

Yüzde 12’lik enflasyon tahminine göre artış olması halinde asgari ücretin brütü 2.865, neti ise 2.263 liraya çıkacak. Yüzde 15’lik artışın gündeme gelmesi halinde ise brüt ücret 2.942 lira, net ise 2.235 civarında olacak.

Çok şey değişecek

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle birlikte birçok ödemenin miktarı değişecek: İşsizlik maaşı artacak, AGİ yükselecek, doğum ve askerlik borçlanması tutarları artacak, 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı da 1 Ocak itibarıyla zamlanacak.

Yine Bağkur primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, Sosyal Güvenlik Destek primi, ihbar tazminatı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı, isteğe bağlı sigorta primleri de yeni asgari ücretle artacak kalemlerden bazıları.



