Pazarlık bugün başlıyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Ankara'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, saat 14.00’te ilk toplantısını yapacak. Pazarlıklar başlamadan önce işçi kesimi talep edeceği tutarla ilgili ilk sinyali vermişti. Geçen hafta Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız” demişti. Söz konusu artış 2019 yılının asgari ücreti olan 2 bin 20 TL üzerinden hesaplandığında yüzde 27.6’lık bir zamma denk geliyor.

Olası senaryolar

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) ve Merkez Bankası’nın tahminlerine göre; 2019 enflasyonu yüzde 12 civarında olacak. Önceki uygulamalardan yola çıkarak yüzde 12-17 arasında bir zam olasılığı üzerinde duruluyor. Fakat net rakamları komisyon çalışmalarının sonucunda görebileceğiz. Yüzde 12’lik enflasyon tahminine göre artış olması halinde, asgari ücretin brütü 2 bin 865 lira, neti ise 2 bin 262 liraya çıkacak.

Yüzde 15’lik artışın gündeme gelmesi halinde ise brüt ücret 2 bin 942 lira, net ise 2 bin 325 civarında olacak. Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa, bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de asgari geçim indirimi (AGİ) hariç 2 bin 222 TL’ye çıkar.