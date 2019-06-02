Pazartesi günü (yarın) okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Hükümet 9 günlük bayram tatili duyurusunu yapmıştı fakat bazı öğrencilerin kafalarında soru işareti bulunuyor. Pazartesi günü arefe olması nedeniyle öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusunu yöneltiyor.