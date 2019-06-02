Pazartesi günü (yarın) okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılacak?
Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Hükümet 9 günlük bayram tatili duyurusunu yapmıştı fakat bazı öğrencilerin kafalarında soru işareti bulunuyor. Pazartesi günü arefe olması nedeniyle öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusunu yöneltiyor.
9 Günlük bayram tatili başladı. Fakat okulların yarın açık olup olmayacağı bazı öğrencilerin kafasında soru işareti bırakıyor. Sık sık sorulan sorular arasında "Yarın okullar tatil mi?" sorusu yer alıyor.
3 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
Hükümetin ilan ettiği 9 günlük bayram tatili nedeniyle 3 Haziran Pazartesi günü okullar kapalı... Okulların açılış tarihi ise 10 Haziran Pazartesi günü...
KALAN RESMİ TATİLLER
15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı