Çin'den gelecek aşıların bu gece yola çıkması ve yarın Türkiye'ye ulaşması hedefleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısının ardından ilk detaylarını paylaşmıştı. CNN Türk Ankara Muhabiri Ahmet Türkeş merak edilen soruların yanıtlarını aktardı.

İlk etapta 3 milyon aşının geleceğini söylemiş ve bu rakamın 50 milyona kadar çıkabileceğini işaret etmişti. Bakan Koca, aşıların Türkiye'deki merkezinin ise Ankara'da olacağını ifade etmişti.

CNN Türk Ankara Muhabiri Ahmet Türkeş

Öncelikle Sinovac aşısının yarın Türkiye de olması planlanıyor. Gelen aşılar geldikten hemen sonra kullanıma sunulmayacak. Önce yaklaşık 2 hafta süren inceleme süreci başlayacak ve inceleme sonrasında onay verilir ise aşılama işlemi başlayacak.

Bunun için kritik tarih ise Ocak ayının ikinci haftası 8-10 Ocak tarihlerinde aşılamanın başlaması öngörülüyor. Tabii bu noktada bu aşıların kimlere hangi sıralamayla vurulacağı uygulanacağı merak konusu. Buna ilişkin 4 aşamalı 1 strateji açıklanmıştı. ilk etapta aşıların uygulanacağı grup, sağlık çalışanları. Peki Türkiye'de ne kadar sağlık çalışanı var ve edindiğimiz bilgilere göre 1.061.635 sağlık personeli bulunuyor, ilk etapta bu personele aşı uygulanmasına başlayacak. Tabi bununla birlikte ilk grupta sadece sağlık çalışanları yok. 65 yaş üstü vatandaşlar, yaşlı engelli koruma evlerinde kalanlar var, ilk etapta bu kadar aşı vurulacak. Nisan ayına kadar aşılama sürecek. Az önce Sağlık Bakanı'nın Hürriyet'e yaptığı açıklamaları gördük. 30, 35 milyonluk gibi 1 sayı hedefleniyor. Nisan ayına kadar tabi bu etapta ikinci gruptaki insanlara da aşı vurulacak.

İkinci aşamada ikinci grupta kimler bulunuyor?

Güvenlik hizmetlerinde çalışanların, polislerin, askerlerin ikinci aşamada aşılanması bekleniyor ve bunlara ek olarak öğretmenler. Gıda sektörü çalışanları ve bakım belediyecilik altyapı hizmetlerinde çalışanların da olması bekleniyor, ikinci grupta aşılacaktır.

Aşılama nerede yapılacak?

Türkiye'ye gelen aşıların 81 ile tüm Türkiye'ye nasıl yaygınlaşacağı, insanlara nasıl ulaşacağı merak ediliyordu. İnsanlar evlerinde mi aşı olacak, yoksa sağlık merkezlerinde mi? Aşının uygulanacağı yol haritasında bu koordinasyon sağlık merkezlerinde sağlanacak. Bakan Koca, aile hekimlikleri, hastaneler, üniversite ve özel hastanelerde aşının uygulanacağını söyledi. Muhtemelen önümüzdeki süreçte bunun ayrıntıları açıklanacaktır. Ancak randevu sistemiyle sağlık merkezlerine insanların çağrılması söz konusu olabilir. Bu anlamda Türkiye'nin kapasitesi de oldukça önemli. Bakan Koca, günde 1,5 ila 2 milyon arasında aşının günde uygulanabileceğini söylemişti.

Pek çok kişi aşı güvenilir mi? Sorusunu soruyordu. Bakan koca, aşının güvenilirliğini. Yüzde 91 nokta 25 olarak açıkladı ve bu oranın kısa süre içerisinde artacağını ifade etti.

Aşı gönüllülük esasına göre mi yoksa zorunlu olarak mı yapılacak?

Bakan Koca, bu çok sorulan soruya da cevap verdi ve bir anlamda aylardır süren tartışmalara son noktayı koydu. Gönüllülük esastır bizim için vatandaşı ikna edeceğiz. Mecburiyet yok ifadelerini kullandı ve kendisinin de aşı olacağını açıkladı işte gözler yarın da aslında Çin'den gelecek aşılar Ankara'ya gelecek inceleme süreci başlayacak ve uygulama yol haritasına geçilecek.

Birinci aşamada sağlık çalışanlarının aşılanması planlanıyor.







