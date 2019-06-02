Pazartesi (yarın) sağlık ocağı ve eczaneler açık mı?

Alınan kararla bayram tatili 9 güne çıkarılmıştı. Cuma mesai bitimiyle birlikte milyonlarca kişi bayram tatiline çıktı. Tatille birlikte bazı konularda kafa karışıklığı meydana geldi. Bunlardan belki de en önemlisi sağlık ocaklarının ve eczanelerin açık olup olmadığı konusu... İşte ayrıntılar...

AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

9 günlük bayram tatilinde arefe günü sağlık ocakları ve eczaneler yarım gün çalışıyor. Sağlık ocağı ve eczanelerde işleri olanlar saat 13.00'e kadar işlemlerini bitirmek zorundalar.