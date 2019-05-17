Pazaryeri’nde şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Aniden bastıran sağanak yağmur Pazaryeri ilçesinde sokak ve caddelerini olumsuz etkiledi. Pazaryeri Belediyesi'nin öğle saatlerinden beri vatandaşı sağanak yağmura karşı anonslarla uyarması ve belediye ekiplerinin bir gün öncesinden ilçede sokak ve caddelerde bulunan rögarları temizlemesi su baskınlarını önledi.

EKİPLER HAZIR BEKLİYORDU

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Belediye personelimiz meteorolojiyi takip ederek gün boyu Pazaryeri halkımıza kuvvetli yağış olacağını duyurdu.

Dün zaten tedbirimizi alarak ilçede bulunan bütün rögarları temizlemiştik. Belediye ekiplerimiz teyakkuz durumunda ani olumsuz su baskınları için hazır bekliyordu. Yarım saatte ilçemize çok yağmur yağdı” dedi.

BİLECİK (İHA)