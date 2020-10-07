Kalsiyum deposu: Pazı kavurma tarifi

Sağlık açısından önemli bir yere sahip olan pazı, sofralarınızı pazı kavurma tarifi ile süslüyor. Sevdiklerinize hazırlamak için pazı kavurma tarifi arıyor ya da pazı kavurma nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pazı kavurma yapılışı için haberimize bir göz atın.

Pazı kavurma tarifi

Pazı kavurma malzemeleri

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

2 demet pazı

1 adet havuç

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

Pazı kavurma yapılışı

Tavaya zeytinyağını alın ve biraz ısıttıktan sonra küp küp doğranan soğanları tavaya alın. Kokusu çıkıp rengi değişene kadar kavurun. Sonrasında doğranan pazılarınızı tencereye alın. Rendelenen havucu da ekleyin. Sebzeler suyunu salıp tekrar çekene kadar kavurmaya devam edin. Ocağın altını orta ateşin bir tık altında bırakın. İster sıcak ister soğuk olarak servis edebilirsiniz.



