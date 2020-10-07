Yemek Kalsiyum deposu: Pazı kavurma tarifi

Kalsiyum deposu: Pazı kavurma tarifi

Yemek

Kalsiyum deposu: Pazı kavurma tarifi

Pazı içerisinde bulundurduğu kalsiyum, magnezyum, potasyum, folik asit ve demir sayesinde çok sağlıklı bir besin. Bu sağlıklı besini lezzetli bir hale dönüştürmek için de pazı kavurma tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için pazı kavurma tarifi arıyor ya da pazı kavurma nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pazı kavurma yapılışı için haberimize bir göz atın.

07 Ekim 2020, Çarşamba 17:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık açısından önemli bir yere sahip olan pazı, sofralarınızı pazı kavurma tarifi ile süslüyor. Sevdiklerinize hazırlamak için pazı kavurma tarifi arıyor ya da pazı kavurma nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pazı kavurma yapılışı için haberimize bir göz atın.

Pazı kavurma tarifi

Pazı kavurma malzemeleri

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet soğan
  • 2 demet pazı
  • 1 adet havuç
  • 1 çay kaşığı kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı tuz

Pazı kavurma yapılışı

Tavaya zeytinyağını alın ve biraz ısıttıktan sonra küp küp doğranan soğanları tavaya alın. Kokusu çıkıp rengi değişene kadar kavurun. Sonrasında doğranan pazılarınızı tencereye alın. Rendelenen havucu da ekleyin. Sebzeler suyunu salıp tekrar çekene kadar kavurmaya devam edin. Ocağın altını orta ateşin bir tık altında bırakın. İster sıcak ister soğuk olarak servis edebilirsiniz. 

İlgili Haberler
Tadına bayılacaksınız: Çam fıstıklı pırasa kavurma tarifiKızartmak yerine böyle deneyin: Patatesli antrikot tarifi


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Mehmet Yalçınkaya
Yemek Sepeti’nin kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın: Bir oturuşta 150 midye yerim
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER En çok sevilen 6 makarna tarifi