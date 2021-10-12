PCR test sonucunu merak eden pek çok kişi, e-nabız PCR test sonucu sayfası üzerinden bilgilerine ulaşabiliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, aşı yaptırmayan vatandaşlar, toplu taşıma araçları ile şehir dışı ve ülke dışı yolculuklarında, konser, tiyatro ve sinema gibi, insanların kalabalık oldukları etkinliklerde ve daha birçok yerde en fazla 48 saat öncesine ait negatif PCR test sonucunu bildirmek zorunda. Hal böyle olunca da PCR test sonucunun kaç saatte çıktığı da daha önemli bir hal alıyor…

PCR TEST SONUCU KAÇ SAATTE ÇIKIYOR?

Halk arasında korona testi olarak bilinen PCR testi hem devlet hem de özel hastanelerde yapılabiliyor. Boğazdan ve burundan pamuklu bir çubuk yardımıyla alınan sürüntü örnekleri laboratuvarlara analiz için gönderiliyor.

PSR test sonucunun ne zaman çıkacağı ise hem ham hastanenin yoğunluğuna hem de kamu veya özel de yapılmasına göre değişiklik gösteriyor.

Devlet hastanelerinde yapılan PCR testinin sonuçları 12 saat ile 3 gün arasında çıkarken, özel hastanelerde yapılan testlerin sonuçları 1-3 saatte çıkabiliyor.

Bununla birlikte, devlet hastanelerinde yapılan PCR testleri tamamen ücretsizken, özel hastanelerde yapılan korona testleri, hastane politikasına göre farklı ücretlendirmeye tabi tutulabiliyor.

E-NABIZ PCR TEST SONUCU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

PCR TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Bunun için test alındığı sırada verilen barkod numarası ve T.C. kimlik numarası yeterli oluyor. Korona test sonucunu aşağıdaki adımları izleyerek kolaylıkla öğrenebilirsiniz:

İlk adım olarak Google Arama Motoruna e-Nabız yazıp aratın.

Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız T.C. Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklayın ve sisteme giriş yapın.

T.C. kimlik numaranız ile giriş yaptığınız e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını yazan bölüme tıklayın

Açılan sayfada TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Diğer yandan daha önce e-nabız sistemine kaydolmamış ve ilk defa giriş yapacak kişiler, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları bölümünden e-Nabız şifresi oluşturmalı veya kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

e-Devlet üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

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