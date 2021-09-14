6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan vatandaşlarda, belirli etkinliklere katılırken, negatif PCR test sonucu sorgulaması yapılıyor. Toplu taşıma ile şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlar da bu uygulama kapsamı içinde bulunuyor. Konuyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri ise son günlerde “PCR testi kaç saatte çıkıyor?” ve “Korona test sonuçları ne zaman çıkar?” soruları oldu…

PCR TESTİ KAÇ SAATTE ÇIKIYOR?

PCR test sonuçları, Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız sistemi üzerinden 1-3 gün arasında açıklanıyor.

Ancak PCR testi 1-3 saat içerisinde de çıkabiliyor.

Kişi, PCR sonuçlarını, test alınma sırasında size verilecek olan barkod numarası ve T.C. Kimlik Numarasıyla Sağlık Bakanlığın E-Nabız sisteminden öğrenebiliyor.

PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

PCR testlerinde, kişinin boğaz ve burnundan ucu pamuklu ince bir çubuk ile sürüntü örneği alınır. Bunun yanı sıra hastaların öksürdükten sonra çıkan balgamdan da örnek olarak alınabilmektedir. Eğer PCR testi, koronavirüs tespiti için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde bu test için boğaz veya burundan örnek alınması daha uygundur. Fakata ilerleyen dönemde havayollarından örnek alınmalıdır. Çünkü hastalığın ilerleyen aşamalarında burun ya da boğaz kısmında virüsten örnek kalmamış olabilir.

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

Öğretmenler ve işçiler için getirilen PCR testi zorunluluğunda en çok merak edilen konulardan biri de PCR testinin ücretli olup olmadığı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona testinin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapıldığını açıkladı.

E-NABIZ TEST SONUCU ÖĞRENME EKRANI İÇİN TIKLAYIN



