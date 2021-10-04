PCR testi zorunluluğu kapsamında, konser, sinema ve tiyatro gibi organizasyonlara katılacaklar, uçak, tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçları ile şehirler arası yolculuk yapacaklar, eğer aşı olmamış ise en fazla 48 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucunu göstermek zorunda. Bu nedenle “PCR testi kaç saatte ne kadar zamanda çıkar?” ve “Korona testi kaç günde çıkar?” soruları sık sık araştırılıyor…

PCR TESTİ KAÇ SAATTE NE KADAR ZAMANDA ÇIKAR?

Halk arasında korona testi olarak da bilinen PCR testi, kişinin boğazından ve burnundan bir pamuk aracılığıyla alınan sürüntü örneğinin analizi ile yapılıyor. PCR testi devlet hastaneleri ile birlikte özel hastanelerde de uygulanıyor. Ayrıca, PCR test sonuçları e-devlet ve e-nabız ekranından da kolaylıkla öğrenilebiliyor.

Koronavirüs belirtisi göstersin veya göstermesin herkes PCR test sonucunu merakla bekliyor. Özellikle uçak ve diğer toplu taşıma araçları ile yurt dışı ve şehirler arası yolculuk yapacaklar biletlerini test sonuçlarına göre almak durumunda kalıyor.

PCR testi devlet hastanelerinde, hastanenin yoğunluğuna göre değişmek kaydıyla 12 saat ile 3 gün arasında çıkıyor.

Özel hastanelerde ise PCR test sonucunun çıkması, daha az zaman alıyor ve 1 ila 3 saat arasında değişiyor.

Diğer yandan PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılırken, özel hastanelerde ücretli olarak uygulanıyor.

PCR TEST SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

PCR test sonuçları e-nabız ve e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor.

Bunun için, isterseniz mobil uygulaması üzerinden isterseniz, Google’a e-nabız yazarak T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Açılan ana sayfada “Tahlillerim” yazılı bölüme tıklayın.

Orada karşınıza “Tümü” ve “Covid-19” yazan bölümden Covid-19’u seçin. PCR test soncunuzun, negatif veya pozitif olduğunu burada görebilirsiniz.

Daha önce e- nabız’a hiç giriş yapmamış ve üye olmamış iseniz, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yapıp, profil ayarları bölümünden e-Nabız şifresi oluşturmanız gerekiyor.

E NABIZ İLE PCR TEST SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

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