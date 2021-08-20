Merakla beklenen Kabine toplantısı 19 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşti. Milyonlarca kişi aşı zorunluluğu ve PCR testi konusunda toplantıdan çıkacak kararları heyecanla bekliyordu. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Konser, tiyatro ve sinemaya girerken PCR testi zorunlu mu?” ve “PCR testi olmayan nerelere giremeyecek?” sorularının yanıtlarını da vermiş oldu…

PCR TESTİ OLMAYAN NERELERE GİREMEYECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Son günlerde aşı zorunluluğu konusu gündeme gelmiş ve konuya ilişkin kararların Kabine toplantısından çıkması bekleniyordu. Toplantıdan çıkan kararlar aşı zorunluluğuna yönelik değil, PCR zorunluluğuna ilişkindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde aşı olmayan üniversite öğrencilerinin ve çalışanlarından düzenli olarak PCR testi yaptırmalarının talep edileceğini kaydetti.

KONSER, TİYATRO VE SİNEMAYA GİRERKEN PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Bununla birlikte, uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarının devreye alınacağını belirtildi.

AŞI OLMAYAN ÖĞRETMEN VE PERSONELE DE PCR ZORNLULUĞU VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, okullarda 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitimin başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceklerini kaydetti.