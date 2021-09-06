Aşı zorunluluğu gündemdeki yerini korurken, aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu getirildi. 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren, sosyal hayatın pek çok alanında aşı olmayanlar negatif PCR testi göstermek zorunda olacak. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, aşı olmayan okul personeli ve öğrencilerin yanı sıra, işçiler ve tren, otobüs ve uçakla şehirlerarası yolculuk yapmak isteyenler de aynı uygulamaya tabi tutulacak…

PCR TESTİ OLMAYAN OTOBÜSLERE BİNEBİLECEK Mİ?

Otobüs ile şehirlerarası yolculuk etmek isteyen ancak aşı olmayan vatandaşlardan, 48 saat önce yaptırılmış PCR testi istenecek.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından havaalanlarındaki PCR testi uygulaması devam edecek. Aşı olmayan vatandaşlar, 48 saat öncesinden yaptırdığı test sonucuna ilişkin belgeyi ibraz ederek uçuş yapabilecek ya da isteyen yolcular havaalanında PCR testi yaptırabilecek.

Yüksek Hızlı Tren kullananlara ise belli noktalarda kontrol yapılacak. Aşı olmamış ve PCR testi belgelerini gösteremeyen yolcular ilk durakta indirilecek ve kendisine ücret iadesi yapılmayacak.

OKULLARDA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

Yüz yüze eğitim 6 Eylül Pazartesi günü itibariyle başladı. Başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli ile kantin çalışanları gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin ve görevlilerin aşıları veya geçirilmiş koronavirüs sonrası bağışıklıkları yoksa, haftada iki defa PCR testi istenecek. Sonuçlar okul idaresi tarafından kayıt altında tutulacak.

SİNEMA, KONSER VE TİYATROLARDA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

Sinema, konser ve tiyatro gibi kalabalık yerlerdeki etkinliklere katılmak isteyen aşı olmayan vatandaşlar, etkinliklere katılmak için 48 saat önce PCR testi yaptıracak ve etkinlik öncesinde sonucunu göstermek zorunda olacak.

PCR testi uygulaması özek sektörde de yaygınlaştırılacak. Artık işyerleri aşısız çalışanından düzenli olarak test isteyebilecek.