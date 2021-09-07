PCR testi zorunluluğu 6 Eylül tarihinde resmen başladı. Okullarda, konser, tiyatro ve sinemalarda, şehirlerarası yolculuklarda aşı olmayanlardan PCR testi istenecek. Peki, PCR testi özel hastanelerde yapılıyor mu? PCR testi ücretli mi, nerede yapılır?

PCR TESTİ ÖZEL HASTANELERDE YAPILIYOR MU?

PCR testi özel hastanelerde de ücret karşılığında yapılıyor. Kuruma göre, PCR testi için özel hastanelerden 100 TL ile 250 TL arasında değişen bir ücret talep ediliyor.

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ, NEREDE YAPILIR?

PCR testi devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde yapılıyor. PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılıyor.

KİMLER PCR TESTİ YAPTIRMAK ZORUNDA?

PCR testi öncelikle tüm vatandaşları değil sadece aşı olmayanları kapsıyor. Bununla birlikte, PCR test zorunluluğu kalabalık ve insanlarla temas halinde olanları kapsıyor. Bu kişiler ise;

Öğretmenler, eğitim görevlileri, idari personel, okul çalışanları

İşçiler,

Uçak, otobüs, tren ve hızlı tren gibi toplu taşıma araçları ile şehirlerarası yolculuk yapacak kişiler.

Konser, tiyatro ve sinema gibi etkinliklere katılacak kişiler.

Aşı olmayan öğretmen ve okul personeli gibi çalışanlar haftada iki defa, işçiler ise haftada bir defa test yaptıracaklar.

Şehirlerarası yolculuk yapacaklar ve konser gibi etkinliklere girişlerde ise aşı olmayan kişiler, negatif PCR test sonucu bildirmek zorunda olacak.