Türkiye PCR testi sonucunu beklemeden yolculuk yaptı, işte kesilen ceza

PCR testi sonucunu beklemeden yolculuk yaptı, işte kesilen ceza

Türkiye

PCR testi sonucunu beklemeden yolculuk yaptı, işte kesilen ceza

PCR testi sonucunu beklemeden Balıkesir'e gitmek için bir yolcu otobüsüne binen M.C.K'ya 3 bin 469 lira ceza yazıldı. M.C.K, karantinaya evinde devam etmesi için özel araçlarıyla Samsun'dan gelen yakınlarına teslim edildi.

22 Kasım 2021, Pazartesi 10:27 Son Güncelleme:
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Kırıkkale'de pozitif çıkan PCR test sonucunu beklemeden yolculuk yapan kişiye 3 bin 469 lira ceza yazıldı. Karantinaya evinde devam etmesi için özel araçlarıyla Samsun'dan gelen yakınlarına teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, M.C.K, Samsun'da PCR testi verdikten sonra sonucunu beklemeden Balıkesir'e gitmek için bir yolcu otobüsüne bindi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bir süre sonra M.C.K'nin test sonucunun pozitif çıkması üzerine durumu Kırıkkale İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.

Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim ekiplerince otobüsten indirilen M.C.K'nin yapılan HES kodu sorgulamasında PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 469 lira ceza yazılan M.C.K, karantinaya evinde devam etmesi için özel araçlarıyla Samsun'dan gelen yakınlarına teslim edildi.


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