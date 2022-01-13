12 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında koronavirüs sürecinde uygulanmaya başlayan PCR testi uygulaması ile ilgili yeni kararlara imza atıldı. Buna göre, pozitif vakaların karantina süreci tamamlandıktan sonra PCR testi yaptırmadan karantinası sona erecek. İşte Bakan Koca’nın açıkladığı yeni kararların detayları…

PCR ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından YouTube üzerinden açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurulun toplantıda aşı programı ve yerli aşı TURKOVAC'ın sonuçları, salgının seyri, karantina ve izolasyon kuralları ile test politikalarını masaya yatırdığını belirtti.

Bakan Koca, açıklamasında, Bilim kurulunun gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırdığını kaydetti.

Yani bundan sonra yalnızca semptom gösteren kişilere PCR testi yapılacak.

Karantina süresi ve karantinaya alınacak kişiler konusunda da değişikliğe gidildiğini belirten Bakan Koca, bundan sonra, aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmayacağını kaydetti.

Ayrıca yeni alınan kararlara göre, geçtiğimiz hafta belirlenen pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak uygulanmaya devam ederken, pozitif vakaların tamamı 7 günlük karantinası tamamlandıktan sonra PCR testi yaptırmadan karantinadan çıkabilecek.