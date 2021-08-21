PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor? İşte, PCR testi genelgesi

PCR testi zorunluluğu, sadece aşı olmamış kişilere ve belirli yerlere girişlerde uygulanacak. Bu zorunluluktan seyahat edecek kişiler de etkilenecek, çünkü özel araçlar haricinde şehirler arası seyahat edeceklerin de negatif PCR testi ibraz etmesi gerekecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından İçişleri Bakanlığı da konunun detaylarını içeren bir PCR testi genelgesi yayımladı. Peki, PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar…

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek.

İŞTE PCR TESTİ GENELGESİ

Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.

Valilikler/kaymakamlıklarca illerinde/ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecek.