PCR testi zorunluluğu son günlerin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Aşı yatırmayan kişiler, birçok yere girerken negatif PCR testini ibraz etmek zorunda olacak. Bununla birlikte aşı olmayan öğretmenler ve üniversite öğrencileri de haftada iki defa PCR testi yaptırmak zorunda olacak. İşte, PCR testi zorunluluğuna yönelik merak edilenler…





PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, PCR testi zorunluluğu 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlıyor.

KİMLER PCR TESTİ YAPTIRMAK ZORUNDA?

Bakanlığın yayımladığı genelgeye göre, aşı olmayan kişilerin; sinema konser ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılmak isteyenler, yanında negatif sonuçlu PCR testi getirmek zorunda.

Bu kapsamda organizatörler veya işletmeciler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) ya da en fazla 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi aşılı değil ya da hastalığı geçirmemiş veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına izin verilmeyecek.

Genelgeye göre, hastalığı geçirmemiş ya da aşısız kişilerin özel araçları hariç otobüs, uçak, tren ya da diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak.

Bu kapsamda, 6 Eylül 2021 pazartesi gününden itibaren seyahat firmaları tarafından araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) ya da en fazla 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi aşılı değil veya hastalığı geçirmemiş ya da negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine izin verilmeyecek.

Valilikler/kaymakamlıklar tarafından illerinde/ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler ya da faaliyetlerden faydalanacak aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişiler için İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecek.