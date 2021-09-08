PCR testi zorunluluğu sonrası hareketlilik! ‘Sürekli yaptıramam’

Salgınla mücadelede yeni bir döneme geçildi ve aşısız veya 2 doz aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi uygulaması başladı. Bu kişiler seyahat etmek veya sosyal etkinliklere katılmak istediklerinde negatif test göstermek zorunda olacak. Aşı olmayan ya da hastalığı geçirmemiş olanlar, okul, sinema, tiyatroya girişlerde ya da şehirler arası toplu taşıma kullanırken negatif PCR test sonucu göstermek zorunda kalacak. Bu kurala, 18 yaş ve üzeri vatandaşların tamamı uymak zorunda. Durum böyle olunca sürekli test yaptırmak istemeyen vatandaşlar aşı yaptırmak için hastanelere koştu. Çareyi aşıda bulan çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren poliklinikler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Aşı sırası bekleyenlerin büyük bir kısmı gençlerden oluşuyordu. Aşı kuyruğunda beklerken sorularımızı yanıtlayan vatandaşların çoğu, PCR testi zorunluluğu sonrası aşı olmaya karar verdiklerini anlattı. İsimlerini paylaşmaktan çekinen vatandaşlar, yan etkilerine yönelik endişeleri ve sosyal medyada okudukları bazı yorumlar nedeniyle bugüne kadar aşı olmadıklarını söyledi.









‘SORUMLULUĞUM’

Milliyet’ten Gülden Çoktan’ın haberine göre; Aşı olmaya gelen vatandaşların çoğu sürekli test vermek yerine aşı olmanın daha mantıklı olduğunu söylerken görüşler şöyleydi:

“Bu yıl kız yurduna memur olarak atandım. Bu nedenle aşı olmam gerekiyor. Pandemi döneminde genelde kurallara uydum, kalabalık ortamlara girmedim. Ama şimdi işim gereği kalabalık bir ortamda çalışacağım. Topluma karşı da bir sorumluluğum var. Bu kişisel bir tercih olmaktan artık çıktı. İnsanları düşünmek gerekiyor. O nedenle aşımı oldum. “

‘SÜREKLİ YAPTIRAMAM’

“Alışveriş merkezlerinde zaman geçirmeyi seven biriyim. O nedenle test zorunluluğu geldiğinde üzüldüm. Sadece bu değil çoğu yerde artık bu zorunlu oldu. Evde canım sıkıldı çıkıp gidebiliyordum. Şimdi sadece bunun için test olmak zaman kaybı. Sürekli test olamam. O nedenle aşı olup bu durumdan kurtulmak daha iyi. Yoksa olmazdım.”

‘KORKUYORDUM’

“Sözleşmeli öğretmenlik yapıyorum. Mesleğim gereği yaptırmam gerekiyor. Bugün de ikinci doz aşımı oldum. İlk etapta korkum vardı. Çünkü aşı sonrası yan etkilerinin kötü olduğunu korkuyordum. Bir an önce pandemiden kurtulmak istiyorsak herkes üzerine düşeni yapmalı.”

‘BIKTIK ARTIK’

“Okula giden iki çocuğum var. Biri engelli. O nedenle sürekli test olamam. Çünkü bazen evden çıkmam zor oluyor. Çocuğumu bırakacak kimse yok. Eşimle birlikte aşımı oldum. Bir an önce bu durumdan kurtulmalıyız. Çünkü artık bıktık.”

TEST İÇİN SIRA BEKLEMEDİLER

Hastanelere PCR testi vermeye gelen vatandaşların çoğu genelde septomlar üzerine veya doktor sevkiyle gelenlerdi. Kısıtlamalar için test vermeye gelen kişi sayısı neredeyse yok.

AŞISIZLAR OTOBÜSLERDEN İNDİRİLDİ

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda dün itibariyle aşı ve PCR testi zorunluluğu başladı. Otogarın çıkış kapılarında denetimler devam etti. PCR testi veya 2 doz aşısını tamamlamadan otobüse binenler otogar çıkışındaki denetime takıldı. Otobüsten indirilen yolcular ve otobüs firması hakkında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tutanak tuttu. Otobüsten indirilen bir kişi “HES kodumu gösterdim bileti verdiler. Kimse bana bir şey sormadı” dedi. Otobüsten indirilen yabancı uyruklu bir başka kişi “Ben turistim, bana bir şey sormadılar” diye konuştu. l DHA

‘AŞI HIZINI ARTIRIR’

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da bu uygulamanın Türkiye’de aşı hızını artıracağı görüşünde. İlhan, “Yaz döneminde pek çok kişiyle bizim de temasımız oldu. İzin kullanan, memleketinde olanlar ya da tatilde olan vatandaşlar arasında ‘Hele bir izin bitsin, dönelim görevimize, işimize aşı yaptıralım’ diyenler de vardı. Artık herkes de aşının etkisinin farkında. Özellikle izin sonrasında metropol, şehir merkezlerinde, hatta ilçe merkezlerinde bir yoğunluk söz konusu olacak. Bu dönemde, eylül ayında özellikle aşılamanın daha hızlanacağına inanıyorum” dedi.