Aşı olmayan vatandaşlara PCR testi zorunluluğu resmen başladı. Konser, sineme ve tiyatro gibi insanların kalabalık olduğu yerlerde aşı olmayan vatandaşlar negatif PCR test sonucu ile etkinliğe katılabiliyor. Bununla birlikte aşı olmayanlar daha birçok alanda PCR testi zorunluluğu kapsamına giriyor. Peki, PCR testini kimler yaptıracak? Dışarı çıkan herkes PCR testi yaptırmak zorunda mı? İşte ayrıntılar…

DIŞARI ÇIKAN HERKES PCR TESTİ YAPTIRMAK ZORUNDA MI?

PCR testi zorunluluğu konusunda öncelikle bilinmesi gereken en önemli nokta, bu zorunluluk aşı olan vatandaşlara değil sadece aşı olmayanlarda geçerli olan bir uygulama.

İki doz aşısını olmuş ve aşısının üzerinden bir süre geçmiş vatandaşlar hiçbir alanda bir kısıtlama ile karşılaşmıyor.

Diğer yandan PCR testi zorunluluğu herkesi kapsamıyor. Uygulama belirlenen yerlerde bulunanlar ve belirli meslek gruplarında olanları kapsıyor.

PCR TESTİNİ KİMLER YAPTIRACAK?

PCR testini aşı olmayan ve genelge ile belirlenen kişiler yaptıracaklar.

Okullarda, öğretmen, okul yöneticisi, idari personel ve okul çalışanları, haftada iki defa,

İşçiler ise haftada bir defa PCR testi yaptıracaklar. Bu kişilerin test sonuçları iş yeri tarafından kayıt altında tutulacak.

Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların kalabalık oldukları yerlerdeki etkinliklere katılacak kişiler de negatif PCR testi sonucunu göstermek zorundalar.

Otobüs, uçak, tren ve hızlı tren ile şehirlerarası yolculuk yapacak vatandaşlar da yetkili kişilere negatif PCR testi vermek zorundalar.