Türkiye PCR testleriyle ilgili yeni karar! Uçuşlarda istenmeye devam edecek

PCR testleriyle ilgili yeni karar! Uçuşlarda istenmeye devam edecek

Türkiye

PCR testleriyle ilgili yeni karar! Uçuşlarda istenmeye devam edecek

Valiliklere gönderilen genelgeye göre uçakla şehirler arası seyahatte aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Covid-19 geçirmemiş kişilerden PCR istenmesine devam edilecek.

16 Ocak 2022, Pazar 15:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine yeni bir genelge gönderildi. Genelgede, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar belirtildi.

PCR TESTİ İSTENMESİNE DEVAM EDİLECEK

Buna göre, huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek.

UÇUŞLARDA PCR ŞARTI

Uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması sürecek.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Sarıgül: Taksi sorunu bir günde çözülür
Hakan Çelik
Murat Çelik
Tarikat- Cemaat gündemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
İhtiyaç militan bir muhalefet mi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İyi haber
Rauf Tamer
Banu Şen
6 bin yıllık tarihi, 7.5 milyon yıllık doğasıyla Kayseri
Banu Şen
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Güne Başlarken | 17 Ocak 2022