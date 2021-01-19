Peaky Blinders, ekranlara veda ediyor

Steven Knight‘ın yaratıcısı olduğu Peaky Blinders, 2013 yılında BBC’de yayınlanmaya başladı ve kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaşarak BBC’nin en başarılı dizilerinden biri oldu. Her yeni sezonuyla izleyici kitlesini daha da büyüten Peaky Blinders, gördüğü bu yoğun ilgi ve aldığı olumlu eleştiriler ile BBC’nin unutulmaz dizileri arasına adını yazdırdı.

2019 yılında 5. sezonuyla izleyici karşısına çıkan Peaky Blinders’ın 6. sezonu, salgın nedeniyle aylarca ertelendi.

Filmloverss sitesinin aktardığına göre Peaky Blinders’ın 6. sezonu aynı zamanda dizinin son sezonu olacak. Dizinin yaratıcısı Steven Knight, Peaky Blinders’ın 6. sezonuyla ekranlara veda edeceğini açıkladı:

“Bunun bugüne kadarki en iyi sezonumuz olacağına ve muhteşem hayranlarımızın çok seveceğine inanıyoruz. TV dizisi sona erecek olsa da, hikâye başka bir formatta devam edecek.”

Steven Knight’ın bu açıklamaları Peaky Blinders’ın ekranlara veda ettikten sonra yolculuğuna beyazperdede devam edebileceği olarak yorumlandı.

Dizinin 6. sezonunda Cillian Murphy‘nin yanı sıra Paul Anderson, Helen McCrory, Sophie Rundle, Finn Cole, Kate Phillips, Natasha O’Keeffe ve Harry Kirton gibi isimler de önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönecek. Öte yandan 5. sezonda diziye dâhil olan Sam Claflin ve Anya Taylor-Joy‘un da 6. sezonda da rol almaları bekleniyor. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna dâhil olacak isimlerin başında ise This Is England ve Boardwalk Empire gibi yapımlarla tanınan Stephen Graham geliyor.





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